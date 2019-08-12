Москва, 12 августа, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пока достиг всех намеченных им целей, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 12 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владмир Зеленский

«Как популист Зеленский прекрасно достигает своих целей, — сказал эксперт. — Он избран большинством. Он провёл блестяще свою партию в парламент. Пока всех целей, которые он наметил, он достиг. Но у него проблем выше крыши. Не надо путать политика, суть которого — нравиться, и управленца. Это разные вещи. Его (Зеленского — прим. ИА REGNUM ) похоронит огромное количество проблем, стоящих перед Украиной. Он обещал всем всё. И за него голосовали, как за волшебника, который придет и все проблемы, которые копились годами, исправит по щелчку. И поэтому России с ним как-то особо работать не надо. Он сам себя быстро закопает. И не потому, что он плохой, а потому что проблем очень много».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению бывшего премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, в ближайшие годы у Украины нет возможности нарастить рост внутреннего валового продукта на 5−7%, как это пообещал президент Зеленский. Кроме того, по его мнению, новому правительству Украины будет трудно провести «большую приватизацию», поскольку страна воюет. В таких условиях Киеву сложно заполучить инвесторов.