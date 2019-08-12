Москва, 12 августа, 2019, 15:46 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 12 августа, продолжает торговаться в узком торговом диапазоне 65,00−65,40 за американский доллар, медленно готовясь к небольшому укреплению, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«На этой неделе на российском экономическом пространстве, как и на американском, запланирована публикация ряда важных макроэкономических показателей. Прогнозные значения по ним не имеют общего направления, так что, видимо, показатели двух стран будут друг друга нивелировать, уступая роль в определении динамики рубля нефти и общим настроениям на финансовых площадках», — пояснил эксперт.

И здесь всё вроде бы постепенно складывается в пользу российской валюты, потому что на рынке нефти формируются явные признаки разворота, фондовые индексы благодаря давлению американского президента на Федеральную резервную систему растут.

«Так что после нескольких дней торговли вблизи отметки в 65,00, рубль может пойти на ее штурм, стремясь к 64,50 к американскому доллару», — полагает Будаев.

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