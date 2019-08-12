Снайперы ВСУ подорвались на собственных минах — Народная милиция ЛНР
Луганск, 12 августа, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Во время выдвижения снайперской пары ВСУ на позиции у посёлка Рассадки, один из боевиков подорвался на мине, заявил 12 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Как сообщил telegram-канал Inside Donetsk, представители ЛНР в СЦКК и «Союза ветеранов Афганистана» попытались вытащить тело погибшего, чтобы передать родным.
Журналисты отметили, что среди вещей погибшего находился ветромер, что говорит о наличии у группы задания по корректировке снайперского огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня. Они применили пулемёты и станковые гранатомёты, ранив одного бойца Народной милиции ЛНР.
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