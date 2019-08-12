Ижевск, 12 августа, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Удмуртия в рамках поручения премьер-министра Дмитрия Медведева разработает программу реконструкции и ремонта мостов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Udmurt.ru Мост

На территории региона находятся 363 моста и путепровода регионального и межмуниципального значения, в том числе 9 деревянных переправ. В состоянии максимального износа существуют 12 мостов.

В период с 2019 по 2021 годы будут проведены работы по обследованию надводной части удмуртских мостов. С 2020 года начнутся мероприятия по обследованию подводной части мостовых сооружений. Профильное ведомство Удмуртии готовит заявку на софинансирование работ из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, с 2015 года в республике заново отстроены три моста, два объекта реконструированы, ещё восемь мостовых переходов отремонтированы.