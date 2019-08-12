Ярославль, 12 августа, 2019, 15:32 — ИА Регнум. В Ярославле началось строительство ливневой канализации в парке «Нефтяник». Об этом в социальных сетях написал мэр Ярославля Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Строительство ливневой канализации в Ярославле

Строительство должно решить проблему экологии парка и расположенного там Крестовского пруда.

«В парке «Нефтяник» начались работы по прокладке ливневой канализации. Много лет из-за её отсутствия с улицы Павлова сточная вода попадала в парк «Нефтяник» и в находящийся там пруд. В начале года мы приняли решение о проектировании и постройке насосной канализационной станции. Подготовительные работы закончены, сейчас приступили к прокладке водовода», — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Средства на строительство выделило ПАО «Славнефть-ЯНОС». Стоимость работ составляет около 3 млн рублей. Ранее на средства предприятия был благоустроен и сам парк. Работы ведет муниципальное предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем».

«Будет построена заглубленная насосная станция и подземные емкости. В момент наполнения емкостей будут включаться насосы, которые будут перекачивать воды в действующий коллектор ливневой канализации», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор муниципального предприятия «РиОГС» Сергей Петров.

Ввести в эксплуатацию станцию планируют в октябре.