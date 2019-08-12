Аэропорт «Гагарин» получил сертификат авиационной безопасности
Саратов, 12 августа, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Управление транспортной безопасности Росавиации выдало сертификат авиационной безопасности новому саратовскому аэропорту «Гагарин», сообщает 12 августа пресс-служба воздушной гавани.
Как пояснил исполнительный директор аэропорта Алексей Жамкин, наличие указанного документа является обязательным для полноценной работы аэропорта гражданской авиации.
«Получение данного сертификата подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиационной безопасности», — сказал Жамкин.
В аэропорту добавили, что обеспечение безопасности авиации предусматривает, помимо прочего, проведение предполётного и послеполётного досмотра воздушных судов, сотрудников авиакомпаний, пассажиров и багажа, а также ряд других процедур.
Перевод всех рейсов в новый международный аэропорт Саратова будет осуществлен 20 августа 2019 года с 08:00 по местному времени.