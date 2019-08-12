Саратов, 12 августа, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Управление транспортной безопасности Росавиации выдало сертификат авиационной безопасности новому саратовскому аэропорту «Гагарин», сообщает 12 августа пресс-служба воздушной гавани.

Duma.gov.ru Аэропорт «Гагарин»

Как пояснил исполнительный директор аэропорта Алексей Жамкин, наличие указанного документа является обязательным для полноценной работы аэропорта гражданской авиации.

«Получение данного сертификата подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиационной безопасности», — сказал Жамкин.

В аэропорту добавили, что обеспечение безопасности авиации предусматривает, помимо прочего, проведение предполётного и послеполётного досмотра воздушных судов, сотрудников авиакомпаний, пассажиров и багажа, а также ряд других процедур.

Перевод всех рейсов в новый международный аэропорт Саратова будет осуществлен 20 августа 2019 года с 08:00 по местному времени.