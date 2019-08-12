Воронеж, 12 августа, 2019, 15:26 — ИА Регнум. Повторные торги по отбору подрядчика для консервации воронежской Ротонды планируют объявить в третьей декаде августа 2019 года. Об этом заявил руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов, комментируя отмену ранее объявленного аукциона.

Insider Воронежская Ротонда

«Как вы знаете, реализация проекта находится на контроле и у мэра, и у губернатора. Финансирование работ обеспечено в полном объеме. У всех есть четкое понимание по срокам. Это 75-летие Победы, которое мы будем отмечать в следующем году. Поэтому Администрация городского округа планирует оперативно выйти на повторные торги. Уверен, что к тому моменту все спорные вопросы будут сняты и работы по консервации Ротонды начнутся осенью текущего года», — сказал Харитонов.

Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«Консервация Ротонды — не реставрация. По сути это уникальный комплекс работ, которые будут впервые проводиться в Воронеже. И необходимо провести их в полном соответствии с законодательством. В связи с этим компания-участник торгов не учла все нюансы при подготовке документации. Однако это чисто техническая вещь, которая не повлияет ни на сроки, ни на объем запланированных работ», — сказал Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, аукцион на заключение контракта для проведения работ по консервации Ротонды в Воронеже был объявлен администрацией города в конце июля 2019 года. Однако 9 августа стало известно, что аукцион отменили. Причиной стало то, что единственная заявка от воронежской компании была признана не соответствующей требованиям.