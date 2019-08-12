Ростов-на-Дону, 12 августа, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Около 140 млн пассажиров воспользовались услугами общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В среднем автобусы перевозят по 777 тыс. человек в день, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Эти данные за первые шесть месяцев 2019 года подвели специалист Ростовстата, передаёт ИА REGNUM.

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Рост объёма пассажирских перевозок статисты связывают с проведением транспортной реформы, «в рамках которой были добавлены новые маршруты, отдельные частично поменяли направление, на некоторых изменился класс вместимости транспорта».

ИА REGNUM напоминает, что горожане в большинстве своём были возмущены теми изменениями, которые последовали после проведения транспортной реформы. Это стоило должности нескольким чиновникам как городской администрации, так и регионального правительства. Регулярный мониторинг регулярно выявляет десятки нарушений, которые допускают перевозчики.