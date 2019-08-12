Рязань, 12 августа, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Два проекта из Рязанской области победили на этапе Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодёжи. Грантовые сертификаты вручили лауреатам в рамках пятой смены Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», сообщили 12 августа в пресс-службе регионального министерства образования и молодёжной политики.

Http://территориясмыслов.рф Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов»

Жюри и эксперты отметили студента РГРТУ Сергея Правкина и инициативную группу студентов Рязанской и Московской областей, представивших проект «Цифровая платформа профессиональной ориентации «Моя первая работа». На реализацию этой инициативы соискатели получат 300 тыс. рублей. Педагог из Рязани Анатолий Тверитнев сможет реализовать свои «Экскурсии по Рязани и области на английском языке», ему предоставили грант в размере 200 тыс. рублей. В рамках групповой работы также отмечен проект «Цифровой урбанистический хакатон CityHack», одним из создателей которого был рязанец Анзор Балкаров.

В Подмосковье Рязанский регион представляли 17 человек: молодые специалисты профильных компаний, студенты, журналисты и блогеры. Профильная смена «Россия — страна возможностей» проходила с 5 по 11 июля 2019 года.