Екатеринбург, 12 августа, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге праздничный салют на День города обойдётся казне в сумму более 2,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Екатеринбург.рф Салют

Праздничный фейерверк состоится вечером 17 августа и продлится около 10 минут.

Напомним, что в 2018 году на праздничный салют в честь Дня города было потрачено более пяти миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге основные торжества по случаю Дня города пройдут 17 августа. Также планируется провести праздничный концерт и иные развлекательные мероприятия.