Орехово-Зуево, Московская область, 12 августа, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Специалисты судостроительного предприятия АО «КАМПО» (Орехово-Зуево, Московская область) завершили первый этап строительства большого гидрографического катера «Михаил Казанский». Об этом 12 августа сообщает пресс-служба компании.

Mil.ru Гидрографический катер-катамаран нового поколения «Михаил Казанский»

«Михаил Казанский» — головное судно в серии гидрографических катеров проекта 23 370 Г. После работ на первом этапе оно направлено на Выборгский судостроительный завод для окончательной сборки на стапелях предприятия. В соответствии с планом производства, катер будет спущен на воду в конце августа.

Гидрографические катера проекта 23 370 Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования.

Ранее на АО «КАМПО» заложили другое судно этого проекта — катер «Александр Фирсов».