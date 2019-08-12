Калуга, 12 августа, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Восемь виртуальных концертных зала откроют в декабре 2019 года в Калужской области, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве регионального развития.

Фото министерства культуры Калужской области Виртуальный концертный зал.

По информации ведомства, виртуальный концертный зал обеспечит трансляцию наиболее ярких музыкальных событий Москвы. Современное оборудование позволяет делать трансляцию с высоким качеством изображения и звука, максимально приближенном к реальному. В настоящее время в регионе уже смонтировано оборудование в доме культуры поселка Середейск Сухиничского района, Тарусской картинной галерее, а также библиотеке Жиздринского района.

Калужская область вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках национального проекта «Культура» на создание в 2019 году виртуальных концертных залов. Цель нового проекта предоставить жителям региона свободный доступ к лучшим образцам современной мировой музыкальной культуры.