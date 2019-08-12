Барнаул, 12 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Уменьшение стоимости среднего чека жителей России при походе в магазин уже сказалось на прилавках торговых центров, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные холдинга «Ромир», согласно которым с июне покупатели стали тратить в среднем на 10 рублей меньше, чем обычно, он пояснил:

A.Savin Касса магазина

Алтайский общественник Константин Емешин «Я специально не изучал статистику по этой теме, но как покупатель мне бросаются в глаза пустые торговые залы. Хотя это может быть связано и с летними месяцами. Но уже точно столкнулся с тем, что приходится тщательно следить за сроками реализации продовольствия, поскольку продукты стали залеживаться в магазинах и надо внимательно смотреть даты. Бросается в глаза, что все торговые сети ударились в многочисленные акции по снижению цен. Причем некоторые акции потрясают своими громадными размерами. Торговле надо выживать».

Напомним, ранее о том, что в среднем за июль 2019 года поход в магазин обошелся жителям России в 546 рублей сообщалось в исследовании холдинга «Ромир». Президент холдинга Андрей Милехин объяснил это сезонным снижением повседневных расходов (летом дешевеют овощи и фрукты, а приусадебные хозяйства дают собственный урожай).

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