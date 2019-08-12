Рим, 12 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Обновлённый 1900-сильный гиперкар Pininfarina Battista разгоняется до 100 км за 2 секунды. Об этом 12 августа сообщает портал 32cars.ru.

Evo Pininfarina Battista

Стоит отметить, что электрокар имеет улучшенные аэродинамические характеристики и усиленную конструкцию. Запас хода автомобиля составляет 450 километров.

Выпущен гиперкар будет в двух версиях для авторынков Европы, Северной Америки и Азии. Во всех регионах продажа ограничится 50-тью экземплярами новинки. Цена автомобиля составит два миллиона евро.

Сообщается, что ориентировочно Battista будет доступен на авторынке с конца 2020 года. Для американских автолюбителей премьера машины состоится на Пеббл-Бич на полуострове Монтерей в округе Монтерей, штат Калифорния.

Напомним, американская автокомпания Karma Automotive совместно с итальянским ателье Pininfarina планируют создать второе поколение гибрида Revero. Стороны уже заключили соответствующее соглашение в рамках стратегии Value-Forward.

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