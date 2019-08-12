Ответная мера: Вашингтон и Сеул спровоцировали Пхеньян на пуски ракет
Москва, 12 августа, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Тестовый запуск ракет, проведённый Северной Кореей 10 августа, стал реакцией на совместные военные манёвры, которые провели вооружённые силы США и Южной Кореи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
Воронцов отметил, что Пхеньян может быть обеспокоен тем, что Сеул наращивает свои вооружённые силы, закупает современное американское вооружение и проводит совместные с США манёвры. В этой ситуации, по мнению востоковеда, КНДР вынуждена демонстрировать готовность защитить свой суверенитет и развивать военный потенциал.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, перед отъездом из Белого дома в штат Нью-Йорк президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что получил новое «прекрасное трёхстраничное послание» от лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп сообщил, что Ким Чен Ын выражает недовольство американо-южнокорейскими командно-штабными учениями, и выразил надежду на новую встречу с главой Северной Кореи, не уточнив, где и когда она могла бы состояться.