Московские музеи включат в программу «Мой район»
Москва, 12 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Территории музеев включат в комплексную программу создания качественной городской среды «Мой район». Соответствующее предложение 12 августа поддержал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями музейного сообщества столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По замыслу московских властей, планируется синхронизировать по времени и объединить общей концепцией проекты благоустройства музейных дворов и прилегающих городских территорий. Таким образом планируется органично вписать музейные дворы в общую систему городских улиц и парков, создаваемых в рамках программы «Мой район».
Кроме того, синхронизация проектов благоустройства позволит уменьшить неудобства для жителей, возникающие в связи с проведением работ, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.