Москва, 12 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Территории музеев включат в комплексную программу создания качественной городской среды «Мой район». Соответствующее предложение 12 августа поддержал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями музейного сообщества столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино»

По замыслу московских властей, планируется синхронизировать по времени и объединить общей концепцией проекты благоустройства музейных дворов и прилегающих городских территорий. Таким образом планируется органично вписать музейные дворы в общую систему городских улиц и парков, создаваемых в рамках программы «Мой район».

Кроме того, синхронизация проектов благоустройства позволит уменьшить неудобства для жителей, возникающие в связи с проведением работ, следует из материалов пресс-службы столичной мэрии.