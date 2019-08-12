Барнаул, 12 августа, 2019, 14:37 — ИА Регнум. По итогам посещения нескольких детских и канцелярских магазинов, а также отделов, где продаётся продукция алтайских швейных фабрик журналисты ИД «Алтапресс» пришли к выводу, что в Барнауле на сборы ребёнка в школу придётся потратить как минимум, шесть тысяч рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канцелярские товары к школе

В комплект для девочек были включены: сарафан или платье (от 350−500 рублей), блузка (от 350 рублей), джемпер/кардиган (кофта с длинным рукавом с пуговицами или без) (от одной тысячи рублей), жакет (от 600 рублей), жилет (от 120 рублей), брюки (от 650 рублей), юбка (от 240 рублей), колготки (от 80 рублей), туфли (от 650 рублей) и бант (от 180 рублей).

В комплект для мальчика вошли: рубашка (от 350 рублей), джемпер (от 800−1000 рублей), водолазка (от 240 рублей), жилет (от 300 рублей), пиджак (от 800 рублей), брюки (от 250 рублей), туфли (от одной тысячи рублей), ремень (от 180 рублей) и галстук (от 170 рублей).

Ещё более тысячи рублей нужно потратить на школьную форму: спортивная обувь (стоит от 550 рублей, костюм (от 800 рублей), шорты (от 80 рублей), олимпийка (от 400 рублей), футболка (от 110 рублей) и носки (от 70 рублей). Обычные школьные портфели-рюкзаки можно купить по цене от 250 рублей. Ещё порядка одной тысячи рублей уйдёт на покупку канцелярии.

Напомним, МРОТ в Алтайском крае в 2019 году установлен региональным соглашением в сумме 11 280 руб. или в сумме 13 000 руб. в зависимости от сферы занятости работников.