Ростов-на-Дону, 12 августа, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Ростовской области специалисты восстанавливают сгоревший летом 2017 года лес. Зелёные насаждения погибли в огне, который полыхал несколько суток в Усть-Донецком районе. В настоящее время здесь создан лесопитомник, где произведён посев хвойных и лиственных пород на площади более 1,6 гектаров. Через год планируется засеять не менее 2 гектаров, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

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«Наряду с восстановлением утраченного леса необходимо сделать всё необходимое, чтобы не допустить повторения такого бедствия», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

В 2019 году на противопожарные мероприятия на Дону направлено свыше 81 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что нескольку сотен человек подключились к борьбе с огнём в горящем лесничестве Усть-Донецкого района в августе 2017 года. В тушении пожара было задействовано почти 200 единиц техники, пламя пытались сбить с воздуха. На Дон прибыло подкрепление из Краснодарского края, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. От огня пострадало более 4 тыс. гектаров земельного фонда.