Москва, 12 августа, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Одной из важных задач внешней политики России является поддержание нормальных отношений с Великобританией. Москва продолжит работать с Лондоном, но будет делать это на «весьма прагматичной основе». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Гвардеец. Великобритания

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МИД РФ: Россия не ждёт изменений в отношениях с Британией

«Британия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и важным торговым партнёром для нас, — напомнил дипломат. — Естественно, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики, но нам это нужно не больше, чем британцам».

Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Великобритании испортились после инцидента с отравлением в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в пользу Лондона, и его дочери Юлии. Официальный Лондон, обвинив в причастности к произошедшему Москву, развязал грязную кампанию против РФ.

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В конце декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Соединенного Королевства зашли в тупик, однако в интересах обеих сторон найти из него выход. В свою очередь в Великобритании заявили, что отношения между Лондоном и Москвой изменятся только после того, как российская сторона «изменит своё поведение».