Ростов-на-Дону, 12 августа, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Житель Ростова-на-Дону выступил против многочисленных точек велопроката. По мнению Виктора И., самокаты и велосипеды на тротуарах — «это источник опасности для пешеходов».

Цитата из м/ф «Укрощение велосипеда». реж. Раса Страутмане. 1982. СССР Велосипедист

«Тротуары города — это место, предназначенное исключительно для пешеходов, но никак не для велосипедов или самокатов. Исходя из этого, я предлагаю ввести запрет на прокат велосипедов и самокатов в Ростове-на-Дону, за исключением мест в непосредственной близости от велодорожек», — выступил с инициативой горожанин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов заявил о том, что все набережные приморских городов полуострова могут получить дорожки для велосипедистов и роллеров. По мнению чиновника, «отсутствие такой территории влечёт за собой неудобство для людей преклонного возраста и горожан с маленькими детьми».