Симферополь, 12 августа, 2019, 14:13 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2019 года Республика Крым собрала в бюджет 26,5 миллиарда рублей, на 12% больше, чем в прошлом году. Такие данные 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным привёл глава Крыма Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Аксёнов

«При этом, напомню, в 2014 году бюджет Крыма составлял 18 миллиардов рублей. Сегодня 54 миллиона — это собственных налоговых и неналоговых поступлений. 60% от доходной части тратится на социальные проекты — образование, здравоохранение, культуру», — уточнил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации вице-премьера РК — министра финансов Крыма Ирины Кивико, в 2019 году Крым увеличил объём налоговых и неналоговых доходов на 1,4 млрд рублей.

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