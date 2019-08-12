Владивосток, 12 августа, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Туристический поток в Бурятию к 2030 году превысит 1,5 млн человек в год, заявил глава региона Алексей Цыденов на пленарном заседании, проходившем в рамках мероприятий визита индийской бизнес-миссии во Владивосток. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

(сс) Bgelo777 Ацайский дацан в Бурятии

По словам Цыденова, туризм является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Бурятии, и сегодня этот регион входит в пятёрку самых привлекательных направлений для иностранных туристов в России.

«Здесь можно познакомиться с культурой не только бурят, но и русских, казаков, эвенков, сойот. В Бурятии удивительным образом сплелись в единое религиозное пространство буддизм и христианство, шаманизм и старообрядчество», — сказал глава региона.

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Добавим, по итогам 2018 года Бурятию посетили более 1,2 миллиона человек, среди них 400 тысяч — иностранные граждане. Ранее в регионе были приняты правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала.