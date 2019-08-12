Санкт-Петербург, 12 августа, 2019, 14:13 — ИА Регнум. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который вечером 8 августа избил оказывающих ему медицинскую помощь двоих врачей и фельдшера бригады скорой помощи. Инцидент произошел на улице Черкасова в Калининском районе Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Как установлено, 20-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений.

В отношении него возбуждено уголовное дело пос статье 116 УК РФ («Побои»), избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2019 года пьяный житель Санкт-Петербурга избил врача скорой помощи, прибывшего для оказания помощи его жене, ударив медика кулаком в лицо.

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Ранее, 14 января 2019 года, в квартире дома по улице Куйбышева в Петербурге мужчина незаконно удерживал женщину, врача скорой помощи, закрыв входную дверь на замок и не давая медику выйти. Он угрожал физической расправой, требуя вылечить его мать. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.