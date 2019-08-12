Омск, 12 августа, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Для того чтобы приобрести всё самое необходимое к новому учебному году для своих детей, жительнице Омска Ольге Н. нужно потратить порядка 26 тысяч рублей. Такие данные приводит «АиФ в Омске».

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С.А.Рачинского (фрагмент). 1895

По словам матери двоих мальчиков (старший сын Ольги идёт в седьмой класс, а младший — в четвёртый), в эту сумму входят рубашки, брюки, футболки, спортивные трико, кеды для занятий физкультурой и туфли, а также рюкзаки и канцелярия.

Напомним, с января 2019 года МРОТ в Омской области составляет 11 280 рублей. Осенью 2018 года специалисты сервиса объявления «Юла» подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка к учебному году в разных городах России. Омск оказался в десятке городов с самыми низкими ценами на школьные товары. Такая «корзина» стоила 4800 руб, тогда как в целом по России её стоимость оказалась на 8% дороже — 5250 руб.

В «корзину школьника» включили школьную форму, детские туфли, блузку, школьный рюкзак, канцтовары, букет на 1 сентября и школьную мебель.