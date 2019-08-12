Симферополь, 12 августа, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Благодаря работе Крымского моста заполняемость здравниц российского полуострова достигла 80−90%. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Санаторий в Крыму

«Работаем над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной, разрабатывается совместно с правительством Российской Федерации ряд федеральных программ, которые включают в себя в том числе реконструкцию набережной, прибрежной инфраструктуры, подъездных дорог, поликлиник, учреждений здравоохранения и образования», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Республики Крым, с начала 2019 года по Крымскому мосту прошло более 2,5 млн автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей.