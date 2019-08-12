Ростов-на-Дону, 12 августа, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Предприниматель из Перми, который весной 2019 года лишился 30% акций ООО «Ростовское колесо обозрения», подал иск в арбитражный суд Ростовской области. Бизнесмен намерен через суд взыскать с компании дивиденды за 2016−2017 годы и проценты за пользование чужими деньгами. Общая сумма достигает 30 млн рублей.

Колесо обозрения в Ростове

Стоит отметить, что акции «Ростовского колеса обозрения» стоимостью 600 тыс. рублей были переданы компании «Агроком холдинг» через суд.

ООО «Ростовское колесо обозрения», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», получило в 2016—2017 году выручку на общую сумму 167,6 млн рублей и чистую прибыль в размере 63,28 млн рублей, пишет издание «Город N».