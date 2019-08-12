Калуга, 12 августа, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Шахматный турнир среди осужденных состоялся в женской исправительной колонии №7 УФСИН России по Калужской области. За победу в турнире сражались мастера логической игры из всех отрядов учреждения, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника колонии Татьяны Зениной.

40.fsin.su Шахматный турнир в женской колонии

Задача турнира состояла не только в популяризации шахмат среди осужденных и выявлении сильнейших игроков учреждения, но и в развитии интеллектуальных способностей и логического мышления.

«Участие осужденных в шахматных турнирах способствуют интеллектуальному развитию личности, более полно раскрывает индивидуальные способности, а также обеспечивает осужденных полезной занятостью. Кроме того, шахматы учат обдумывать каждый шаг в реальной жизни, что в дальнейшем благотворно сказывается на качестве ресоциализации осужденного», — сказала Татьяна Зенина.

Осужденные, занявшие призовые места, были награждены дипломами.