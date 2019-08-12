Гатчина, Ленинградская область, 12 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Недопустимое поведение игумена Фотия во время крещения ребенка в Мариенбургском Покровском храме города Гатчины (Ленинградская область) вызвало «соблазн и осуждение в среде верующих». Об этом заявил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

Крещение

«Высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть образом Доброго Пастыря — Господа нашего Иисуса Христа, а все священнодействия совершать благоговейно, со страхом Божиим и чутким отношением к чадам Матери Церкви», — отметили в Гатчинской епархии РПЦ, комментируя скандальный инцидент при крещении.

Как уже сообщалось, епископ Митрофан высказал сочувствие родителям и крестным ребенка и принес свои извинения за поведение клирика Гатчинской епархии.

Епископ высказал надежду, что это происшествие «не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи».

Напомним, после инцидента игумен Фотий (Нечепоренко) запрещен в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения.

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Годовалый мальчик получил травмы во время обряда крещения, которое проводил священник Фотий 10 августа. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что игумен с силой окунал кричащего малыша в купель с водой, не позволяя подбежавшей матери забрать его обратно.

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Сам Фотий заявил, что ничего необычного не произошло и обвинил в раздувании скандала мать ребенка. Женщина обратилась с заявлением в полицию.