Симферополь, 12 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. С начала 2019 года по Крымскому мосту прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых автомобилей. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Акцент по грузо‑ и пассажиропотоку на 60%сместился на Крымский мост. Это в том числе касается и курортной сферы. Мы вчера делали динамику, анализ курортников, которые приезжают из разных регионов нашей большой страны, и видим, что большая часть из них сегодня приезжает автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил, что благодаря поддержке президента и правительства России за последние пять лет Крым совершил рывок в развитии, а Крымский мост стал самым впечатляющим инфраструктурном проектом.