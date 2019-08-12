Москва, 12 августа, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В 2018 году городские и федеральные музеи в столице посетило рекордное количество людей. Об этом 12 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с представителями музейного сообщества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Приглашаем к диалогу не только государственные, но и частные музеи. По большому счету, это одно большое культурное пространство, — федеральные, городские, частные музеи. Благодаря появлению новых технических возможностей, реставрации помещений, количество посетителей растет», — отметил мэр столицы.

По его словам, в 2018 году музеи в Москве посетили 23 млн человек, что является рекордным показателем.

«Такая астрономическая цифра посетителей. Москвичей 12 млн, а посетителей 23 млн. Это значит, что музеи пользуются спросом не только у москвичей, но и гостей столицы», — заявил Собянин.

По мнению мэра Москвы, популяризировать музей помогло и решение столичных властей сделать вход в них бесплатным для школьников.