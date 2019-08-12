Кейптаун, 12 августа, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Министр труда ЮАР Тулас Нксеси заявил, что эксплуатация труда женского населения страны остается на крайне высоком уровне, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Работающая женщина

«На большинстве ферм, заводов и во многих компаниях преобладает эксплуатация именно женского труда. Многих женщин вынуждают выходить на работу в поле со своими маленькими детьми на руках. Это крайне несправедливо. Некоторые даже не имеют право на получение пособия по беременности и родам. Многие не получают отпуск по уходу за ребенком. Женщины вынуждены выходить на работу спустя три дня после родов! «— сказал министр накануне своего визита с проверкой в провинцию ЮАР Северо-Запад.

Инспекция сделает акцент на проверке фермерского сектора, сферы оптовых и розничных продаж. Проверяющие должны расследовать случаи несоблюдения трудового законодательства.

«Наш приезд сюда не должен рассматриваться как угроза кому-либо. Мы здесь, чтобы обсудить возможность улучшения производственных отношений», — сказал министр.

Нксеси также отметил, что самый высокий уровень эксплуатации наблюдается в неформальной экономике.