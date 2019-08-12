Москва, 12 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Торговая война, затеянная Дональдом Трампом, может стоить рецессии не только США, но и глобальной экономике в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, если американская рецессия вызовет обвал на американском рынке акций, Трамп однозначно проиграет выборы. Наверно, Трамп неплохой бизнесмен, но он не понимает и не любит глобальную экономику. Ведет себя как «слон в посудной лавке».

«Для России мировая рецессия не несет ничего хорошего. Нефть вполне может упасть до $30−35, а курс рубля упадет до 80 руб./доллар.

В России Центробанк таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Впрочем, международные резервы России превышают $500 млрд, а значит поводов для переживания практически нет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный банк Goldman Sachs изменил прогноз роста экономики США в сторону снижения. Банк предрёк США рецессию из-за торговой войны с Китаем.

Читайте также: Банк Goldman Sachs ухудшил прогноз экономики США