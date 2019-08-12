Липецк, 12 августа, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Китайская автокомпания Changan отказалась от совместного производства машин на заводе ООО «Моторинвест». Об этом 12 августа сообщает газета «Известия».

Navigator84 Changan

"Мы уже ничего не производим на территории России, все наши автомобили китайской сборки. Да, раньше был завод (в Липецкой области — ред.), но сейчас все машины, которые поступают, идут из Китая, полностью китайской сборки», — сообщил сотрудник автокомпании.

По информации газеты, на автозаводе сборочная линия компании Changan разобрана, а сборка автомобилей прекращена.

Предполагается, что разрыв отношений между автокомпанией Changan и заводом связан с испорченной репутацией владельцев компании после суда с крупной китайской машиностроительной компанией Great Wall.

По информации из базы «Картотека», в 2017 году убыток ООО «Моторинвеста» составил 141 млн рублей. Причём выручка за этот год составила 258 млн рублей.

Напомним, общее падение продаж машин китайской компании Chongqing Changan Automobile Co., Ltd в июне 2019 года составило 24,8% относительно того же месяца 2018 года.

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