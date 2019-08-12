Москва, 12 августа, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Государственный музей Владимира Высоцкого получил грант в миллион рублей. О выделении денежных средств 12 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с музейными деятелями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин вручает грант Никите Высоцкому

Мэр столицы сообщил присутствующим, что не так давно сын известного актеры Никита Высоцкий отметил свой день рождения, и признался, что в плане подарка мог бы отделаться «кофейным сервизом», однако решил пойти дальше и выделить финансирование на нужды музея Высоцкого в столичном районе Таганка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Много идей интересных, часть из них реализована, чтобы и больше музей развивался. Поэтому — грант миллион рублей», — отметил Собянин.

Никита Высоцкий в ответ поблагодарил мэра:

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Высоцкий

«Мы сделали существенный вклад в сторону развития. Мы пользуемся вашими наработками. Спасибо за подарок. А за сотрудничество ещё не раз мы скажем вам спасибо».