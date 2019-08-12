Ростов-на-Дону, 12 августа, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Ростовские следователи раскрыли подробности побега опасного арестанта, сбежавшего из-под стражи 9 августа. По имеющимся данным, подозреваемый в убийстве не только имел ножовочное полотно по металлу, с помощью которого распилил решётки в камере, но и рассказал о предполагаемом побеге сокамернику. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 12 августа.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США Удачный побег

По подозрению в превышении должностных полномочий задержан начальник изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району. В его отношении возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что он не проверил полученную информацию о нахождении у арестанта ножовки и данные о подготовке к побегу.

«Не организовал обыск камеры, досмотр личных вещей, личный обыск следственно — арестованного, а также предоставил возможность последнему пользоваться средствами мобильной связи», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что подозреваемый в убийстве Данил И. сбежал из-под стражи 9 августа. Преступник был задержан на следующий день. В его отношении возбуждено ещё одно уголовное дело.