Ставрополь, 12 августа, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров вновь ответит на вопросы граждан в прямом телевизионном эфире. Ставшей традиционной «прямая линия» губернатора Ставрополья с жителями края состоится 15 августа, начало — в 19:00. Об этом Владимиров сообщил на своей странице в Instagram.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

«Считаю, что прямой диалог с жителями края — это самый полезный формат работы власти. Больше вопросов, больше предложений — больше устраненных проблем и полезных решений для Ставрополья! Буду рад вашим звонкам и сообщениям», — написал губернатор.

https://www.instagram.com/p/B0−7d_0Fzzh/

Транслировать «прямую линию» будут два региональных телеканала — «ГТРК Ставрополье» и «Своё ТВ». Жители края уже сейчас могут рассказать о волнующих их проблемах, позвонив по телефону доверия губернатора.

Напомним, это уже пятая «прямая линия» с главой Ставрополья, первая из которых состоялась год назад — в августа 2018 года. Тогда Владимир Владимиров пообещал жителям края, что встречи в подобном формате станут регулярными.