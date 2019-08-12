Туркменбаши, Туркменистан, 12 августа, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Туризм становится одной из важнейших отраслей глобальной экономики, поэтому нужно обратить особое внимание на побережье Каспийского моря, заявил сегодня, 12 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическим форуме в г. Туркменбаши (Туркмения), сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Прекрасная природа, богатейшая история и культура — всё это позволяет Каспийскому региону занять достойное место среди самых популярных туристических направлений. Особенно если речь идёт об экологическом, этнографическом, экстремальном туризме», — подчеркнул Медведев.

По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее 1 млн млн туристов ежегодно, то есть значительно больше, чем сейчас.

«Для этого нужно ещё многое сделать: построить недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов», — отметил премьер-министр.

Как сообщало, второй Каспийский экономический форум может состояться в Астрахани. С таким предложением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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