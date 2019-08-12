Екатеринбург, 12 августа, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге с 20 августа начинается запись детей в муниципальные учреждения дополнительного образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Альберт Анкер. Пишущий мальчик с сестрой. Фрагмент. 1875

Подать заявление можно с 00:00 по местному времени через портал государственных услуг, либо днём, посетив муниципальный, либо многофункциональный центр или непосредственно учебное учреждение.

Отметим, что при подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребёнка (либо их копии). Зачисление будет произведено через месяц со дня приёма заявления.