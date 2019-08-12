Новосибирск, 12 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Новосибирске пройдёт фотосессия Кубка Стэнли. Как говорится на сайте хоккейного клуба «Сибирь», мероприятие назначено на 19 августа. Оно состоится с 10:30 до 15:00 в ЛДС «Сибирь», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hcsibir.ru В Новосибирске едет Кубок Стэнли

В ХК отметили, что фотосъемка будет производиться только специально привлечёнными фотографами, а использование личных мобильных телефонов и фотокамер не допускается. На выходе из фотозоны обещают рассказать, как можно будет бесплатно получить фотографию Кубка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кубок Стэнли, завоеванный нападающим «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко, прибудет в Новосибирск в день фотосессии — 19 августа.

Напомним, что впервые за свою 52-летнюю историю клуб «Сент-Луис Блюз» стал чемпионом Кубка Стэнли.