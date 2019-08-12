Тюмень, 12 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Антипинский нефтеперерабатывающий завод не получит льготы, о которых просил президента России Владимира Путина глава Сбербанка Герман Греф. Минэнерго и Минфин сочли преференции для предприятия излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд рублей в год. Об этом газете «Коммерсант» сообщили три источника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Напомним, председатель правления Сбербанка Герман Греф обратился к главе государства с просьбой увеличить компенсацию Антипинскому НПЗ при закупках нефти и разрешить своп-операции в условиях лицензий на добычу нефти под национальным парком «Бузулукский бор».

Нефтеперерабатывающий завод с 5 июня 2019 года фактически принадлежит (80% акций) совместному предприятию ООО «Сокар Энергоресурс». Участниками ООО являются азербайджанская фирма SOCAR и ПАО «Сбербанк».

При этом в конце июля правительство уже выдало Антипинскому НПЗ льготы на 10 млрд рублей в следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин.

ФАС и Минприроды в свою очередь не поддержали изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области, найдя в ней риски нарушения антимонопольного законодательства.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в национальном парке «Бузулукский бор» Оренбургской области.