Москва, 12 августа, 2019, 12:47 — ИА Регнум. В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ФСБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы на Красной площади

«Таких иностранцев (въехавших в РФ с целью туризма) в первом полугодии 2019 года оказалось 1 967 221 человек, — говорится в сообщении. — Это на 24,97% больше, чем за первое полугодие 2018 года (1 574 113)».

Так, среди стран — лидеров по турпотоку в России вошли Китай (591 980 человек), Германия (192 411), Южная Корея (169 588), США (90 801), Израиль (77 272), Франция (72 899), Италия (59 583), Великобритания (56 443), Испания (37 862) и Индия (31 705).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно аналитике сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Biletix, Крым возглавил список самых популярных внутренних авианаправлений России — 14% от всех внутренних бронирований. В 2019 году симферопольский аэропорт стал лидером среди региональных аэропортов России по количеству открытых направлений полётов на внутренних линиях.

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