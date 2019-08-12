Обильные осадки возможны в Москве в ночь на 14 августа
Москва, 12 августа, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Синоптики предупредили о возможном выпадении до 20% месячной нормы осадков в Москве в ночь с 13 на 14 августа. Об этом сообщают в центре погоды «Фобос».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дождь
Над столицей пройдет атмосферный фронт, может выпасть 10−15 мм осадков. В остальные дни осадков преимущественно не будет, пояснил синоптик Агентству городских новостей «Москва».
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Августовская норма влаги для Москвы — 77 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа погода в Москве и Подмосковье была объявлена потенциально опасной. До полудня 14 августа в столичном регионе возможны порывистый ветер, дождь и грозы.