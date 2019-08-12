Москва, 12 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что глобальные нефтяные цены отыграли падение на 5,8%, за последние 3−4 дня, всё же давление на нефть сохранится на неопределенное время, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Крупнейший производитель нефти Saudi Aramco из-за низких цен на нефть зафиксировала снижение чистой прибыли на 12% за первое полугодие. В этой связи Саудовская Аравия не сможет дальше терпеть нефтяные цены ниже $65 за баррель, формирую отрицательное сальдо своего бюджета. Тем не менее пока не будут предприняты ответные меры со стороны стран ОПЕК, опасения по поводу снижения мирового спроса на энергоносители из-за торговых войн будут давить нефтяные котировки вниз», — отметил эксперт.

Как стало известно, Дональд Трамп не собирается заключать сделку с Китаем и не желает проводить запланированные на сентябрь американо-китайские переговоры. Такая позиция президента США подрывает мировые рынки и подводит страны к возможной мировой рецессии на фоне непрекращающихся торговых войн и санкционной политики Вашингтона.

13 августа страны ОПЕК опубликуют ежемесячный отчет, где будут затронуты вопросы перспективы развития мирового рынка нефти, где будет проведен анализ факторов, воздействующих на спрос и предложение. Сейчас единственным вариантом стабилизации глобального нефтяного рынка вновь будет рассматриваться стратегия по увеличению квот сокращения добычи нефти между странами ОПЕК.

«Если изначально такая мера считалась временной, то за последние годы она стала вынужденной, что не есть хорошо в долгосрочной перспективе. США активно пользуются данной возможностью и наращивают добычу сланцевой нефти захватывая постепенно долю мирового нефтяного рынка.

В этой связи цены на нефть хоть и скорректировались в положительную сторону, тем не менее котировки имеют больше шанса продолжить снижение. Brent может снизиться до $57,13 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI может снизиться до $52.92 за баррель», — считает Гасанов.

Читайте также: Нефть «определяется» с вектором движения