Екатеринбург, 12 августа, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В Свердловской области возросла естественная убыль населения за первые полгода 2019 года. Об этом сообщили в Свердловскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Естественная убыль увеличилась до минус 6 тысяч 558 человек. По итогам первого полугодия 2018 года убыль достигала показателей в минус 5 тысяч 269 человек. В расчёте на 1 тысячу населения показатели также снизились (нынешний показатель — минус 3,1 человека на 1 тысячу, годом ранее — минус 2,5).

Вымирание усилилось из-за резкого падения по рождаемости. С января по июнь 2019 года родилось лишь 22 тысячи 902 детей, тогда как в первые полгода 2018 года — 24 тысячи 912. И даже уменьшение числа умерших не смогло компенсировать этого падения.

Напомним, ранее в Свердловской области зафиксировали уменьшение смертности. За первые полгода 2019 года ушли из жизни 29 тысяч 460 жителей региона, что на 2,4% меньше, чем в первые шесть месяцев 2018 года.