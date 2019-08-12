Екатеринбург, 12 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Свердловской области ожидается визит министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщают местные СМИ.

Mil.ru Сергей Шойгу

Сообщается, что в планах главы министерства обороны посетить Нижний Тагил и Екатеринбург. По данным прессы, Сергей Шойгу посетит «Уралвагонзавод» и проведёт совещание в штабе Центрального военного округа.

Отметим, в пресс-службе штаба Центрального военного округа сообщили, что не располагают сведениями о визите Сергея Шойгу на Урал.