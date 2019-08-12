Москва, 12 августа, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Сегодня, 12 августа, пара доллар/рубль открылась небольшим гэпом вниз, но вскоре его закрыла, расположившись над 200-дневной скользящей средней. Котировки находятся вблизи промежуточного сопротивления 65,50 руб., демонстрируя невысокую активность. Сдерживает понижательное давление на рубль отсутствие выраженного спроса на доллар на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«При этом российская валюта практически не отреагировала на решение Fitch о повышении кредитного рейтинга России с ВВВ — до ВВВ со «стабильным» прогнозом. Однако в перспективе это может подтолкнуть два других ведущих агентства в лице Moody’s и Standard & Poor's к пересмотру рейтинга России также в сторону повышения, что повысит привлекательность отечественных активов в целом», — считает эксперт.

С рынка нефти рубль значимой поддержки не получает. Нефть марки Brent испытывает трудности с ростом на фоне сохраняющихся опасений снижения мирового спроса, особенно после того, как МЭА понизило свой прогноз по спросу на энергоносители в 2019 и 2020 гг. Котировки остаются под отметкой $60 за баррель и не предпринимают уверенных попыток дальнейшего восстановления. Более того, на рынке по-прежнему превалируют понижательные риски, прежде всего со стороны торговой войны между США и Китаем.

«В ближайшей перспективе доллар/рубль скорее всего будет осциллировать вокруг отметки 65,50 руб., но в случае нового витка распродаж на рынке черного золота и возобновления бегства от рисков под угрозой окажется недавний максимум на уровне 65,62 руб.», — предполагает Николаев.

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