Приштина, Сербия, 12 августа, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует посетить Приштину и Белград, чтобы обсудить возобновление диалога между Сербией и Косово. Однако, визиты должны пройти после выборов в Косово и после отмены стопроцентных пошлин на товары из Сербии. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Gage Skidmore Джон Болтон

Косовский телеканал КТВ сообщил, что в конце августа Болтон планировал посетить Приштину, однако он изменил свое решение по двум причинам.

«Есть две основные причины задержки визита: предстоящая смена правительства после выборов в Косово и стопроцентные пошлины на сербские товары», — сообщает КТВ.