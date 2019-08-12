Кемерово, 12 августа, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Кемеровский врачСергей Соханев предложил обучить водителей скорой помощи специальностям младшего медицинского персонала. Об этом на своей странице в Instagram рассказала заместитель губернатора Кузбасса по здравоохранению Елена Малышева.

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«По мнению врача, это поможет работе всей бригады в сложных ситуациях, когда счёт идёт на секунды, и необходимо слаженно и квалифицированно оказать экстренную медицинскую помощь. Водители смогут профессионально помогать медикам», — отметила Малышева.

По её словам, Соханев должен будет подготовить проект, как это может быть реализовано на базе одной из подстанций. И если проект окажется эффективным то, как считает Елена Малышева, «Кузбасс может стать пионером в таком начинании».

https://www.instagram.com/p/B08X81PnU_y/