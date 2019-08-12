Челябинск, 12 августа, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинске собственник 21 из 40 имеющихся памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, не установлен. Об этом в мэрии города заявил вице-мэр Сергей Авдеев.

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По его словам, 12 монументов находятся в муниципальной собственности. Ещё по одному — в областной и федеральной.

«По 21 собственник не установлен», — отметил чиновник и подчеркнул, что этим сейчас занимаются.