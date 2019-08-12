Оренбург, 12 августа, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области большинство завершили уборку озимых и приступили в севу этих культур под урожай 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Средний показатель урожайности составляет 9,9 центнера с гектара. На 12 августа, урожай собран с 628,8 тыс. гектаров. Обмолочено 24% от всей уборочной площади.

К севу приступили шесть муниципальных образований. План по севу озимых под урожай 2020 года составляет 811,6 тыс.га.

Добавим, в 2019 году озимые сохранились на площади 626 тыс. га. Пришлось пересеивать яровыми культурами по погибшим озимым 50,7 тыс. га.